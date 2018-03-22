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Литва рассматривает вариант высылки российских дипломатов

Международная панорама
22 марта, 18:18 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 22, марта. /ТАСС

Еще одним шагом президент страны Даля Грибаускайте считает возможное расширение национального "списка Магницкого"

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ВИЛЬНЮС, 22 марта. /ТАСС/. Литва в рамках реакции на "дело Скрипаля" рассматривает возможность высылки из страны сотрудников дипломатических представительств России, якобы занимающихся разведывательной деятельностью. Об этом, как сообщило национальное радио, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила журналистам в Брюсселе, где участвует в заседании Совета Европы.

"Меры могут быть разные, в том числе высылка идентифицированных нами сотрудников разведки", - заявила Грибаускайте. Еще одним шагом она считает расширение национального "списка Магницкого". "Решение может быть принято в ближайшее время", - сказала литовский лидер.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах. Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в России.

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Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Литва Россия Великобритания
Персоны
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