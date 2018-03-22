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Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля

Международная панорама
22 марта, 17:36 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 22, марта. /ТАСС

Премьер-министр Великобритании при этом утверждала, что "угрозы со стороны России не знают границ"

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БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о том, есть ли у Лондона доказательства причастности России к делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По прибытии на саммит ЕС, который начинается в четверг в штаб-квартире Европейского совета, она вновь изложила британскую позицию по этому вопросу, возложив ответственность на Москву, однако в ответ на вопрос о наличии доказательств лишь поморщилась и прошла внутрь здания.

Говоря о событиях в Солсбери 4 марта, она утверждала, что Россия "организовала бесцеремонное и безрассудное нападение против Соединенного Королевства", совершив "попытку убийства двух человек". "Я подниму этот вопрос перед своими коллегами сегодня", - добавила она. Кроме того Мэй, оставившая без ответа вопрос о доказательствах, утверждала, что "угрозы со стороны России не знают границ".

По информации источников в миссиях государств в Брюсселе, Мэй может запросить страны ЕС о высылке российских дипломатов, однако она не обращалась к ЕС с призывом о введении санкций на уровне сообщества. На этот шаг британская сторона не пошла, опасаясь, что подобное решение, требующее единогласной поддержки участников саммита, будет заблокировано странами ЕС ввиду бездоказательности обвинений Лондона.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах. После этого Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в России.

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