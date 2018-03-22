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AFP: Макрон, Меркель и Мэй проведут на саммите ЕС в Брюсселе встречу по делу Скрипаля

Международная панорама
22 марта, 18:01 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 22, марта. /ТАСС

Агентство сообщает, что лидеры также обсудят другие международные вопросы

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ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. Отдельная встреча, посвященная делу Скрипаля, участие в которой примут лидеры Великобритании, Германии и Франции, пройдет в четверг вечером на полях саммита ЕС в Брюсселе. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

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Сообщается, что участие в ней примут премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Они обсудят, "в частности, дело с отравлением российского экс-шпиона в Великобритании". "Они [Мэй, Меркель и Макрон] проведут дискуссию по ряду международных вопросов, включая это дело, которое стало причиной сильной дипломатической напряженности в отношениях с Москвой", - утверждает источник в Елисейском дворце.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в России.

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Темы
Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Мэй, Тереза Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
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