Савченко задержали по подозрению в подготовке госпереворота

КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко была задержана в четверг сотрудниками Службы безопасности Украины, после того как депутаты дали согласие на привлечение ее к уголовной ответственности по подозрению в подготовке государственного переворота.

"Вручаю вам повестку как подозреваемому лицу, - сказал следователь, остановив ее у служебного входа в парламент. - Предлагаю вам пройти со мной в управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области". После этого следователь с Савченко в сопровождении толпы ее сторонников проследовали к ведомству.

Как пояснил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, "после того как ее доставят в изолятор, должны пройти все процессуальные действия". "Безусловно, она имеет право на адвоката, на защиту, апелляцию, все должно происходить исключительно по нормам законодательства", - сказал он.

Именно в этот день два года назад - 22 марта 2016 года - суд в Ростове-на-Дону приговорил Савченко к 22 годам за причастность к убийству в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

Голосование в Раде

Задержание Савченко произошло буквально через несколько минут после того, как Верховная рада проголосовала за снятие с нее депутатской неприкосновенности по представлению Генеральной прокуратуры Украины.

Обращаясь к депутатам, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко подозревается в подготовке государственного переворота путем организации в центре Киева террористического акта. В частности, по его словам, "заговорщики" планировали обстрелять центр города из минометов, установленных на баржах на Днепре, одновременно расстрелять кортеж президента Петра Порошенко из крупнокалиберной винтовки, произведенной на территории ДНР, а также забросать гранатами сессионный зал Верховной рады.

"Мы подозреваем Савченко в сговоре с целью изменения конституционного строя силовым способом, в подготовке посягательства на жизнь президента Украины, в подготовке к теракту, в содействии деятельности террористической организации "ДНР", в ношении, приобретении, передаче оружия", - перечислил все обвинения Луценко.

Он также заявил, что "в перечне первоочередных следственных действий, которые запланированы на сегодня, пунктом восемь стоит назначение судебной психиатрической экспертизы [для Савченко]". "Это снимет все вопросы", - добавил он.

Вместе с тем генпрокурор признал, что для полного расследования дела Савченко потребуется два-три месяца. "Нам нужно два-три месяца, чтобы завершить расследование и передать дело в суд", - сказал он.

Сама Савченко, выступая перед этим в комитете по регламенту, заявила, что согласна с рядом фактов, содержащихся в представлениях Генпрокуратуры, однако подчеркнула, что все "они перекручены". Она сообщила, что несколько раз пересекала линию соприкосновения в Донбассе, главным образом с целью общения с украинскими пленными. Кроме того, она не стала отрицать, что перевозила оружие. Но, по ее словам, не с целью совершения терактов, а для экспертизы, чтобы установить, откуда оно попадает в Донбасс.

По словам Савченко, она понимала, что за ней "уже более года следят". "Вы ищете врага там, где его нет, ищите врагов среди себя", - обратилась она к генпрокурору Украины. Савченко заявила, что хотела "всколыхнуть Украину", надеясь, "что до власти дойдет самоустраниться без силового принуждения".

В ходе последовавших дебатов поддержать требование Генпрокуратуры снять с Савченко депутатскую неприкосновенность отказалась лишь фракция "Оппозиционного блока".

"Мы не будем поддерживать снятие неприкосновенности [с Савченко] так же, как мы не поддерживали аналогичные представления на других депутатов, которые время от времени вносились в сессионный зал, - сказал лидер фракции Юрий Бойко. - Мы настаиваем, чтобы неприкосновенность была снята со всех".

"Мы считаем, что правоохранительную деятельность нужно усилить по всем направлениям и прежде всего привлечь к ответственности виновных в тех терактах, которые уже произошли", - подчеркнул он, добавив, что "главная причина роста радикализма в стране - это тотальное обнищание населения, которое произошло за последние три года".

В заключительном слове Савченко заявила, что Украине нужно изменить политическую систему и дать избирателям возможность отзывать депутатов и проводить референдумы. "У Украины действительно есть выход без терактов, без сложных моментов, которые могут разрушить ее. Есть простой и законный выход - это изменение политической системы", - подчеркнула она. При этом Савченко отказалась добровольно сложить полномочия депутата и вернуть звезду Героя Украины.

Обвинения Генпрокуратуры

В материалах, подготовленных Генпрокуратурой, Савченко обвиняется в "сговоре с целью организации и совершения госпереворота на Украине, организации покушения на жизнь государственных деятелей, организации террористического акта, в содействии террористической деятельности, а также в незаконном обращении с оружием".

Следствие полагает, что подготовка к госперевороту проводилась с ноября 2017 года. Оно утверждает, что Савченко, "недовольная социально-экономическим положением на Украине и действиями руководства страны, испытывая явное неуважение к президенту, парламенту и правительству, восхищенная взглядами руководителей террористической организации "ДНР" и желая способствовать их деятельности, вступила в сговор с известным ей ранее руководителем Всеукраинской общественной организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, лидером боевиков "ДНР" Александром Захарченко, а также с некоторыми другими неустановленными террористами".

В рамках подготовки к госперевороту заговорщики якобы закупали на территории ДНР оружие и перевозили его на подконтрольную Киеву часть Украины. Перед Савченко ставилась задача пронести в Верховную раду гранаты, а также огнестрельное оружие, чтобы "подорвать здание изнутри и добить выживших политиков".

История Савченко

Надежда Савченко - бывшая украинская военнослужащая, которая принимала активное участие в силовой операции в Донбассе. В июне 2014 года она была задержана и позже осуждена в РФ на 22 года по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, и она вернулась в Киев, где ее встречали как героя. Президент Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины.

Украинские политические партии активно использовали образ Савченко в своих предвыборных целях. Партия "Батькивщина" включила ее в избирательные списки, когда та еще отбывала наказание на территории РФ. В результате Савченко заочно оказалась избранной в Верховную раду. Депутаты приняли даже закон ее имени, который облегчил на Украине процедуру досрочного освобождения осужденных за особо тяжкие преступления. Впоследствии закон пришлось отменить.

Но после возвращения на родину Савченко не смогла найти общий язык с лидером "Батькищины" Юлией Тимощенко и вынуждена была написать заявление о выходе из партии. Затем Рада исключила ее и из состава украинской делегации в ПАСЕ. Причиной стали ее поездки в провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики и переговоры с их руководством по вопросам обмена пленными. Ее визиты в Донбасс в Киеве назвали частной инициативой и обвинили в "связях с террористами".

В декабре 2016 года Надежда Савченко предприняла первую попытку создать собственную политическую партию. Во Львове была представлена гражданская платформа "РУНА" ("Рух (движение) украинского народа" - прим. ТАСС). Однако уже в феврале следующего года "РУНА" объявила о прекращении сотрудничества с Савченко "по причине разногласий в видении базовых идеологических и структурно-организационных основ".

В результате Савченко пришлось начинать все сначала. В апреле 2017 года было объявлено о создании "Общественно-политической платформы Надежды Савченко". Однако с тех пор эта структура никак себя не проявила.

Имя Надежды Савченко вновь оказалось в центре всеобщего внимания в начале марта этого года, после того как сотрудники Службы безопасности Украины задержали при пересечении линии соприкосновения в Донбассе некоего Владимира Рубана, называющего себя руководителем общественной организации "Центр освобождения пленных". Именно с ним Савченко ездила до этого на неподконтрольные Киеву территории. При обыске машины Рубана в ней была обнаружена крупная партия оружия, и ему предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: "Незаконное обращение с оружием", "Приготовление к преступлению" и "Террористический акт".

Спустя несколько дней для дачи показаний в СБУ была вызвана и Надежда Савченко. Она не сразу явилась на допрос, так как находилась в Страсбурге на заседании ПАСЕ. Однако вернувшись оттуда, она первым делом устроила брифинг, на котором обвинила нынешнее руководство Украины в преступлениях на "майдане", а позже - в незаконной торговле оружием с Донбассом.

На этом фоне генпрокурор Украины Юрий Луценко открыто обвинил Савченко в планировании теракта в Верховной раде и внес в парламент представление на привлечение ее к уголовной ответственности.

Обвинения, предъявленные Савченко, согласно украинскому законодательству, грозят ей лишением свободы на срок до 15 лет или пожизненным заключением.