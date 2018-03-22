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Суд в Южной Корее выдал ордер на арест бывшего президента Ли Мён Бака

Международная панорама
22 марта, 18:42 UTC+3 СЕУЛ 22, марта. /ТАСС

В отношении экс-президента выдвинуты обвинения по 20 пунктам, включая получение взяток, присвоение средств и злоупотребление властью

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СЕУЛ, 22 марта. /ТАСС/. Суд в Сеуле в четверг выдал ордер на арест экс-президента страны Ли Мён Бака, обвиняемого в злоупотреблении властью и взяточничестве. Об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС сообщении суда.

"Центральный суд Сеула принял решение поддержать запрос прокуратуры о выдаче ордера на арест Ли Мён Бака", - говорится в сообщении.

В отношении экс-президента, находившегося у власти с 2008 по 2013 год, выдвинуты обвинения по 20 пунктам, включая получение взяток, присвоение средств и злоупотребление властью. В частности, он подозревается в получении $10,3 млн из секретных неподотчетных фондов от Национальной разведывательной службы (НРС), а также от частных лиц и крупных корпораций, таких как Samsung.

В ходе допроса 15 марта Ли Мён Бак признался в получении $100 тыс. от представителей НРС, но отказался сообщить, на что они были потрачены. При этом он отверг остальные обвинения в свой адрес, назвав их политически мотивированными.

В частности, Ли заявил о непричастности к скандалу, связанному с компанией - производителем автозапчастей DAS, которая принадлежала его брату. Следователи предполагают, что фактическим владельцем компании был сам Ли Мён Бак, который привлекал государственные ресурсы для оказания фирме юридической помощи, а также использовал ее для получения незаконными путями около $30 млн.

Ли Мён Бак стал пятым по счету южнокорейским экс-президентом, ставшим фигурантом уголовного дела.

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