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Сын экс-лидера Ливии заявил о наличии у него доказательств виновности Саркози

Международная панорама
22 марта, 19:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, марта. /ТАСС

Сейф аль-Ислам Каддафи отметил, что лично был свидетелем передачи аванса руководителю предвыборной кампании Клоду Геану

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НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Сын бывшего лидера Ливии Сейф аль-Ислам Каддафи готов предоставить следствию весомые доказательства незаконного финансирования Триполи предвыборной кампании экс-президента Франции Николя Саркози в 2007 году. Об этом Каддафи заявил, отвечая на вопросы телеканала Africanews, партнерской организации американского телеканала NBC.

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"Я могу подтвердить, что у меня до сих пор есть веское доказательство по поводу Саркози", - утверждал сын покойного лидера, уточнив, что был свидетелем того, как аванс был передан в столице Ливии руководителю предвыборной кампании Клоду Геану. "Я видел своими глазами передачу первой суммы денег человеку Саркози - Клоду Геану - в Триполи", - приводит NBC ответ Сейфа аль-Ислама, переданный в мессенджере WhatsApp.

Как сообщила газета Le Figaro, бывший президент Франции заявил судьям о безосновательности выдвинутых в его адрес обвинений о незаконном финансировании предвыборной кампании 2007 года Ливией. Как обратил внимание Саркози, все обвинения в его адрес выстроены на голословных заявлениях экс-лидера Ливии Муамара Каддафи и его ближайшего окружения, а также опираются на показания франко-ливанского бизнесмена Зияда Таккьедина, который утверждал, что имел доступ в кулуары французского правительства.

Во вторник утром Николя Саркози был вызван на допрос в Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями в парижском пригороде Нантер, где его поместили под стражу. Переночевать ему разрешили дома, однако в среду утром допросы возобновились и продолжались до вечера - в общей сложности почти 26 часов.

По итогам допросов бывшему президенту были официально предъявлены обвинения по статьям о получении взяток, незаконном финансировании предвыборной кампании и нарушениях в использовании госсредств. Сам Саркози был выпущен на свободу, но помещен под судебный контроль в статусе подследственного. Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. В частности, сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от тогдашнего французского президента признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства.

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