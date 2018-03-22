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Комитет Палаты представителей США завершил расследование дела о "вмешательстве РФ"

Международная панорама
22 марта, 19:06 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, марта. /ТАСС

По данным газеты Politico, доклад подтверждает, что законодатели не обнаружили никакого сговора между помощниками, членами предвыборного штаба президента Дональда Трампа и российскими властями

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ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США в четверг проголосовал за публикацию составленного республиканцами доклада о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы 2016 года, что означает официальное завершение проводимого данным комитетом расследования утверждений о попытках Москвы повлиять на избирательный процесс. Об этом сообщает американская газета Politico.

По ее данным, доклад подтверждает, что законодатели не обнаружили никакого сговора между помощниками, членами предвыборного штаба президента Дональда Трампа и российскими властями. Текст перед публикацией должны будут проверить разведывательные службы на предмет наличия в нем засекреченной информации. Этот процесс может занять несколько недель.

Принять данное решение удалось благодаря тому, что большинство мест в комитете занимают республиканцы, демократы настаивали на продолжении расследования.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Президент Трамп и его ключевые помощники отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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