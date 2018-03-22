Премьер Нидерландов готов пересмотреть закон о "Большом брате"

ГААГА, 22 марта. /ТАСС/. Нидерланды пересмотрят закон о "Большом брате", если его противники одержат победу на референдуме. Об этом заявил в четверг премьер-министр страны Марк Рютте, чьи слова приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Правительство, по его словам, будет следовать установленным правилам, если станет ясно, что большинство избирателей проголосовало против акта, значительно расширяющего полномочия спецслужб. "Закон о консультативных референдумах обязывает нас в случае победы противников пересмотреть акт, и мы сделаем это", - заверил Рютте.

Однако при этом он не уточнил, что кабинет намерен сделать после этого. "Как председатель совета министров моя обязанность заключается в том, чтобы организовать должным образом пересмотр, а этот процесс не может начинаться с занятия определенной позиции", - сказал премьер.

На данный момент подсчитано 93,5% голосов избирателей. Из них 48,7% проголосовали против закона о "Большом брате", тогда как лишь 47,3% поддержали его. Еще 4% бюллетеней признаны недействительными, поскольку оказались незаполненными и заполненными не по правилам. Явка на референдуме составляет 51,5%, то есть значительно превышает отметку в 30%, которая должна быть достигнута для того, чтобы голосование было признано состоявшимся.

Референдум носит консультативный характер, поэтому власти не обязаны учитывать его результаты. В теории это означает, что правительство, пересмотрев закон, может принять решение, что он отвечает интересам страны, и предложить парламенту одобрить его, несмотря на волеизъявление народа. Также кабинет может предложить отменить акт и тем самым согласиться с общественностью. Не исключается и третий вариант, при котором правительство решит доработать документ или внести в него определенные изменения.

Обновленная версия закона о службах разведки и безопасности предоставляет двум структурам - Службе общей разведки и безопасности и Службе военной разведки и безопасности - дополнительные возможности. В частности, они смогут в массовом порядке, например, по географическому принципу, перехватывать онлайн-коммуникацию, в том числе и граждан, которые не находятся под подозрением. Хранить полученные данные будет разрешено до трех лет, более того, обе структуры смогут делиться этой информацией с иностранными коллегами даже без предварительного самостоятельного анализа. Закон уже одобрен обеими палатами голландского правительства и должен вступить в силу с 1 мая, если власти не примут другого решения.