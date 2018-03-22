NYT: юрисконсульт Трампа подал в отставку из-за расхождений по расследованию по РФ

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Юридический консультант президента США Джон Дауд, который занимается взаимодействием со спецпрокурором Робертом Мюллером в расследовании по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, в четверг ушел в отставку. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, решение Дауда во многом обусловлено тем, что президент Дональд Трамп слишком часто игнорирует его рекомендации по поводу упомянутого расследования. В частности, Трамп высказывал готовность под присягой дать показания лично спецпрокурору Мюллеру. Дауд был категорически против этого, пояснило издание.

Оно обращает внимание на то, что Дауд фактически возглавлял группу юрисконсультов главы государства, уполномоченных предоставлять необходимые документы и свидетельства команде спецпрокурора США. В состав группы входят также юристы Тай Кобб, Джей Секулов и недавно нанятый Джозеф Дидженова. Дауд, Кобб и Секулов были приняты в группу юрисконсультов в прошлом году приблизительно в одно и то же время. По данным газеты, президент США в настоящий момент изучает целесообразность отказа от услуг Кобба из-за того, что тот настаивает на безоговорочном сотрудничестве с расследованием по поводу вмешательства извне в выборы 2016 года.

В воскресенье адвокат президента Тай Кобб заверил, что глава государства не рассматривает возможность и не обсуждает увольнение Мюллера. В субботу Трамп написал в своем Twitter, что расследование спецпрокурора не должно было быть инициировано, поскольку никакого сговора предвыборного штаба республиканца с Москвой не было. В тот же день глава команды юристов президента Джон Дауд заявил, что рассчитывает на скорое закрытие спецпрокурором разбирательства. На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что хозяин Белого дома может согласиться ответить на вопросы спецпрокурора при условии, что последний назовет временные рамки своего разбирательства.

С мая 2017 года Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году. На данный момент в рамках разбирательства обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.