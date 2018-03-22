Путин и президент Судана обсудили развитие отношений до уровня стратегического партнерства

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Президенты РФ и Судана Владимир Путин и Омар аль-Башир обсудили в четверг в телефонном разговоре "пути развития двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства". Об этом сообщило в четверг Суданское информационное агентство, комментируя состоявшийся в четверг телефонный разговор лидеров двух стран.

"Российский руководитель указал на поддержку Судана со стороны Москвы и увеличение российских инвестиций в энергетику, нефтегазовую сферу и золотодобычу, - передает агентство. - Путин выразил готовность своей страны помочь Судану извлечь пользу из этих жизненно важных ресурсов".

"Президент Омар аль-Башир поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и пригласил его посетить Судан с тем, чтобы обсудить пути укрепления отношений", - говорится в сообщении агентства.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что президент Судана поздравил по телефону Путина с победой на минувших выборах главы государства. "Омар аль-Башир сердечно поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах, - говорится в сообщении. - Выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии российско-суданских отношений в различных областях".

Суданское агентство утверждает, что Путин и аль-Башир обсуждали также вопросы реструктуризации долгов Судана, однако Кремль об этом не сообщал.

Глава президентской канцелярии Хатем Хасан Бахит сказал по итогам разговора лидеров РФ и Судана, что Омар аль-Башир "распорядился начать подготовку к визиту президента Путина и разработку совместных инвестиционных проектов, которые позволят вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства".