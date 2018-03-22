Конгресс США решил сократить на $150 млн военную помощь Украине на 2018 год

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в четверг на заседании утвердила выделение $200 млн на военную помощь Украине, в том числе поставку "оборонительных вооружений", кроме переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Данное положение включено в законопроект о федеральном бюджете, принятом конгрессменами большинством голосов.

"На реализацию "Инициативы по оказанию Украине помощи в сфере безопасности" выделено $200 млн, они будут доступны до 30 сентября 2018 года", - говорится в тексте. Таким образом, Палата представителей решила сократить сумму, обозначенную в принятом ранее законе о политике американского министерства обороны, который уже подписан президентом Дональдом Трампом. В том документе, разработкой которого занимаются комитеты по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса, указано, что для Пентагона на оказание помощи Украине должны быть доступны $350 млн.

Однако в рамках работы над расходными статьями федерального бюджета в целом авторы принятого в четверг законопроекта решили урезать эту цифру до $200 млн. В то же время, в 2017 году на эти цели было отпущено 150 млн. Статья о предоставлении Украине военной помощи не носит обязательного характера. Окончательное решение принимает министр обороны.

Американские военные смогут не только передать вооружения украинской армии, но также вести ее подготовку, оказывать логистическую поддержку, делиться разведданными и др. Но законодатели уточняют, что эти средства нельзя расходовать на закупки или поставки Украине ПЗРК. Это правило было заложено и в прежнем законе о бюджете Пентагона. Помимо этого, конгрессмены продлили запрет на оказание какой-либо помощи со стороны США националистическому формированию "Азов".

Теперь этот документ должен пройти голосование в Сенате Конгресса США, а затем поступит на подпись к президенту.