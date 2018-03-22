Конгресс США решил сократить на $150 млн военную помощь Украине на 2018 год

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в четверг на заседании утвердила выделение $200 млн на военную помощь Украине, в том числе поставку "оборонительных вооружений", кроме переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Данное положение включено в законопроект о федеральном бюджете, принятом конгрессменами большинством голосов.
"На реализацию "Инициативы по оказанию Украине помощи в сфере безопасности" выделено $200 млн, они будут доступны до 30 сентября 2018 года", - говорится в тексте. Таким образом, Палата представителей решила сократить сумму, обозначенную в принятом ранее законе о политике американского министерства обороны, который уже подписан президентом Дональдом Трампом. В том документе, разработкой которого занимаются комитеты по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса, указано, что для Пентагона на оказание помощи Украине должны быть доступны $350 млн.
Американские военные смогут не только передать вооружения украинской армии, но также вести ее подготовку, оказывать логистическую поддержку, делиться разведданными и др. Но законодатели уточняют, что эти средства нельзя расходовать на закупки или поставки Украине ПЗРК. Это правило было заложено и в прежнем законе о бюджете Пентагона. Помимо этого, конгрессмены продлили запрет на оказание какой-либо помощи со стороны США националистическому формированию "Азов".
Теперь этот документ должен пройти голосование в Сенате Конгресса США, а затем поступит на подпись к президенту.