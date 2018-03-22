Представители штаба Трампа поддерживали контакты с WikiLeaks

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Представители штаба кандидата в президенты США республиканца Дональда Трампа в период выборов 2016 года поддерживали многочисленные контакты с организацией WikiLeaks.

Об этом говорится в докладе специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, который был обнародован в четверг по итогам более чем годового расследования обстоятельств приписываемого Вашингтоном Москве вмешательства в ход последних американских президентских выборов.

"Нет свидетельств того, что представители Трампа были причастны к краже или публикации переписки по электронной почте избирательной кампании [кандидата в президенты США от демократов Хиллари] Клинтон. Тем не менее у представителей Трампа были многочисленные опрометчивые контакты с WikiLeaks", - отмечается в документе.

В нем уточняется, что собеседования были проведены более чем с 70 интересовавшими конгрессменов лицами. В ходе расследования также было собрано и изучено более 300 тыс. различных документов. Руководство РФ множество раз отвергало выводы американской администрации о предпринимавшихся Москвой попытках повлиять на ход выборов в США в 2016 году.