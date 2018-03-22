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Защита Ратко Младича подала апелляцию на пожизненный приговор генералу

Международная панорама
22 марта, 21:11 UTC+3 ГААГА ГААГА 22, марта. /ТАСС

Апелляцию подала и прокуратура, потребовав признать бывшего генерала виновным по первому пункту обвинения: в геноциде в пяти муниципалитетах Боснии и Герцеговины

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ГААГА, 22 марта. /ТАСС/. Защита бывшего командующего боснийских сербов Ратко Младича подала апелляцию в Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) для отмены пожизненного приговора генералу. Это следует из документов, опубликованных в четверг пресс-службой инстанции.

В апелляции на более чем 70 страницах подробно излагается, какие ошибки были допущены в ходе судебного разбирательства. В очередной раз высказываются опасения за состояние здоровья обвиняемого. Защита потребовала исправить все ошибки, оправдать Младича по всем десяти пунктам обвинения, по которым он был признан виновным. В качестве альтернативного варианта адвокаты попросили пересмотреть дело заново.

Апелляцию подала и прокуратура. Она потребовала признать бывшего генерала виновным по первому пункту обвинения: в геноциде в пяти муниципалитетах Боснии и Герцеговины.

Бывший командующий армией боснийских сербов 22 ноября прошлого года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному заключению за геноцид в Сребренице, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Генерал скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года, после чего экстрадирован в Гаагу.

Рассмотрением апелляции занимается МОМУТ. Эта инстанция создана Советом Безопасности ООН специально для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся в конце 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся в конце 2015 года).

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