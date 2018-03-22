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Трамп заявил, что готов ответить на вопросы спецпрокурора Мюллера по делу РФ

Международная панорама
22 марта, 21:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, марта. /ТАСС

Президент ответил утвердительно на соответствующий вопрос журналистов

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ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ответить на вопросы специального прокурора Роберта Мюллера, который проводит расследование из-за приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы и предположительного сговора предвыборного штаба республиканца с Москвой.

Журналисты спросили Трампа, ответил ли бы он на вопросы Мюллера. "Да, я бы [был готов]", - сказал американский лидер в четверг журналистам в Белом доме.

С мая 2017 года Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году. На данный момент в рамках разбирательства обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
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Разногласия РФ и США в киберпространстве
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