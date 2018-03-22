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Нижняя палата Конгресса США одобрила финансовую помощь Украине и Грузии

Международная панорама
22 марта, 22:09 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, марта. /ТАСС

Согласно тексту, "не менее $105,3 млн должны быть доступны для оказания помощи Грузии", Украине предназначаются не менее $420,7 млн

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© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в четверг на заседании приняла законопроект о бюджете до 30 сентября 2018 года, в который включено положение об оказании помощи Украине и Грузии. Данное решение поддержали 256 конгрессменов, 167 выступили против.

Согласно тексту, "не менее $105,3 млн должны быть доступны для оказания помощи Грузии". Украине предназначаются не менее $420,7 млн. При этом уточняется, что деньги, выделяемые в целях поддержки других государств, не могут быть перечислены "правительствам независимых государств бывшего Советского Союза", которые своими действиями нарушают территориальную целостность стран, входивших в СССР.

Помимо этого, Пентагону разрешается израсходовать $200 млн на предоставление Киеву военной помощи, в том числе оборонительных вооружений. Таким образом, общий объем помощи может составить $620 млн.

Теперь законопроект о бюджете поступит на рассмотрение Сената США. Только после утверждения верхней палатой он будет направлен на подпись президенту Дональду Трампу.

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