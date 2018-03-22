Трамп и Эрдоган обязались урегулировать проблемы в отношениях США и Турции

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и глава Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обязались предпринять усилия для урегулирования проблем, которые отражаются на отношениях двух стран. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп переговорил сегодня с президентом Эрдоганом, чтобы подтвердить важность крепких отношений между США и Турцией, союзников по НАТО и стратегических партнеров, а также чтобы обменяться мнениями о развитии ситуации в регионе. Оба лидера обязались продолжать усилия, направленные на укрепление сотрудничества в противостоянии разделяемым стратегическим вызовам и на урегулирование тех проблем, которые отражаются на двусторонних отношениях", - отмечается в распространенном заявлении.

Белый дом не стал уточнять, о каких проблемах идет речь, и не упомянул действия Анкары в сирийском районе Африн, которые, как не раз подчеркивали в последнее время США, вызывают у них беспокойство.

Ранее Пентагон подверг Турцию публичной критике за продолжающиеся наступательные действия в Африне. "Нас тревожит, как эти боевые действия отразятся на усилиях по нанесению поражения группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС). Мы хотели бы, чтобы боестолкновения там прекратились до того, как у ИГ появится возможность перегруппировать свои силы на востоке Сирии", - заявил журналистам представитель минобороны США полковник Роберт Мэннинг.

Комментируя сообщения о том, что турецкие войска вошли в воскресенье в город Африн, вытеснив оттуда курдские отряды, Мэннинг указал, что США "тревожит ситуация, сложившаяся на северо-западе Сирии", и что Вашингтон "призывает все стороны сосредоточиться на борьбе с ИГ". Военный не стал говорить, как поступят США, если турецкие части двинутся на город Манбидж, где дислоцирована группа американских военнослужащих. Сейчас город находятся под контролем "Сил демократической Сирии" (СДС), которые пользуются поддержкой Вашингтона. Ранее Пентагон подчеркивал, что у американских войск есть право на самооборону, Анкара несколько раз требовала от Вашингтона вывести своих солдат из Манбиджа.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (входят в СДС) и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.