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Уволенный госсекретарь Тиллерсон заявил, что Вашингтон может быть "очень злым городом"

Международная панорама
22 марта, 23:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК 22, марта. /ТАСС

Он призвал бывших коллег старательно выполнять свои обязанности и сообщил, что подготовил для своего преемника доклады с рекомендациями по внешней политике

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Рекс Тиллерсон

Рекс Тиллерсон

© REUTERS/Leah Millis

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Рекс Тиллерсон, уволенный президентом Трампом с поста госсекретаря США, на прощальной встрече с сотрудниками Госдепартамента США в четверг отметил, что Вашингтон может быть "очень злым городом", призвал бывших коллег старательно выполнять свои обязанности и сообщил, что подготовил для своего преемника доклады с рекомендациями по различным аспектам внешней политики. Его выступление транслировалось на сайте Госдепартамента.

"Я бы просил вас по крайней мере раз в день проявлять доброжелательность по отношению к другим людям, - отметил он в заключение. - Этот город может быть очень злым".

"Наша страна сталкивается с целым рядом вызовов и угроз национальной безопасности, - отметил он. - В этих условиях как никогда важны ваша старательность и приверженность выполнению своих обязанностей в Госдепартаменте".

Он сообщил, что в рамках подготовки к передаче дел своему преемнику на посту госсекретаря собрал 13 папок рекомендаций, подготовленных для него сотрудниками внешнеполитического ведомства за год, прошедший с момента его вступления на пост госсекретаря.

"Это были рекомендации, на которых основывалась политика, а также определялись стратегия и тактика действий Госдепартамента по достижению политических целей, - отметил он. - Я также представил выдвинутому на пост госсекретаря последние доклады, над которыми еще продолжается работа и в которых содержатся уточнения по поводу того, какие тактические изменения, возможно, необходимы в нынешних условиях. Поскольку ни политика, ни стратегия не должны меняться, мы должны постоянно изучать вопрос о том, какую тактику следует применять для достижения поставленных целей".

13 марта президент США Дональд Трамп объявил о масштабной кадровой перестановке в своей администрации: Тиллерсон был уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинут Майкл Помпео, занимающий пост директора ЦРУ. Кандидатура Помпео теперь должна быть утверждена Сенатом Конгресса США.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Помпео, Майкл (Майк)
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