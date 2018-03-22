Пентагон: крылатые ракеты РФ представляют растущую угрозу Северной Америке

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Новейшие российские крылатые ракеты представляют растущую угрозу для стран Северной Америки из-за большой дальности их полета. С таким утверждением выступила в четверг глава Северного командования ВС США генерал Лори Робинсон, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. Ее командование отвечает за оборону континентальной части страны.

"Россия уделяет первоочередное внимание разработке новейших крылатых ракет, способных представлять опасность объектам в Северной Америке на гораздо больших расстояниях, чем мы видели раньше, - утверждала она. - Эти системы представляют растущую угрозу для Северной Америки из-за их большой дальности".

Робинсон также указала на то, что запуск российских крылатых ракет тяжело отследить. Она подчеркнула, что "вероятность нанесения Россией удара по Соединенным Штатам и Канаде в настоящее время находится на низком уровне". "Я обеспокоена возможностями этих новейших крылатых ракет, которые могут быть запущены с бомбардировщиков или подводных лодок с гораздо больших расстояний, чем у устаревших систем, и преодолеть нашу ПВО", - сказала она.

По словам генерала, в связи с этим от США требуется разработать "новую тактику и методику для противодействия" российским ракетам. "Чтобы обеспечить защиту от подобных новейших крылатых ракет, важно продолжать вкладывать средства в разработку радаров и оборонительных систем", - указала она.

Угроза в воздушном пространстве

По версии военачальника, Россия с учетом ее средств доставки и систем поражения "остается единственной экзистенциальной угрозой в воздушном пространстве, с которой сталкиваются" США и Канада. "Российские лидеры регулярно вступают в конфликт с Соединенными Штатами и вкладывают значительные средства в модернизацию своих сил и разрабатывают новое оружие для обеспечения способности представлять постоянную опасность для США и Канады", считает она.

При этом Робинсон утверждает, что "российские тяжелые бомбардировщики продолжают летать" в районе береговой линии США и Канады "на периодической основе". По ее словам, Москва проводит программы модернизации устаревших бомбардировщиков с целью установки на них новейших крылатых ракет.

"Вместе эти достижения представляют собой значительные инвестиции со стороны российского правительства в свои стратегические силы, которые, вероятно, долгие годы будут представлять опасность для объектов, находящихся в Соединенных Штатах и Канаде", - заключила Робинсон.

Робинсон одновременно возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), которое круглосуточно следит не только за полетами самолетов и пусками ракет где-либо на планете, но и за тем, что творится в околоземном пространстве. Штабы Северного командования и НОРАД находятся на авиабазе Питерсон (штат Колорадо).