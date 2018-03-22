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Саммит ЕС не обсуждает практических мер против РФ по делу Скрипаля

Международная панорама
22 марта, 23:20 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 22, марта. /ТАСС

При этом союз предложит свою помощь в расследовании инцидента

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БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Проект постановления саммита ЕС обещает Великобритании максимальную солидарность стран сообщества, но не включает никаких практических мер против РФ по делу Скрипаля. Об этом говорится в полученном ТАСС финальном проекте заявления по России, которое лидеры Евросоюза должны утвердить в четверг поздно вечером за рабочим ужином. В нем также подчеркивается, что саммит ЕС предложит Великобритании практическую помощь в расследовании этого преступления.

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"Саммит ЕС в самой категорической форме осуждает недавнюю атаку в Солсбери, выражает глубочайшие соболезнования всем тем, чьи жизни подверглись риску, и предлагает помощь в расследовании инцидента. Саммит ЕС чрезвычайно серьезно воспринимает оценку правительства Соединенного королевства, что ответственность с высокой вероятностью несет РФ", - говорится в заявлении.

"Использование химического оружия, включая использование любых токсичных веществ в качестве оружия, при любых обстоятельствах полностью неприемлемо, должно системно и строго осуждаться и представляет опасность для всех нас, - отмечается в тексте. - Страны ЕС договорились координировать свои действия по возможным последствиям в свете ответа, который предоставят российские власти. ЕС продолжит пристально следить за этим делом".

Лидеры ЕС также договорились активизировать сотрудничество с НАТО по гражданской обороне, включая защиту от химического, бактериологического и радиологического оружия, а также противодействию гибридным вызовов. Саммит намерен поручить ЕК и верховному представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини отчитаться на следующей встрече глав государств ЕС в июне о результатах этой работы.

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