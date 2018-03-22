Словакия выступает против односторонних мер против РФ по делу Скрипаля

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Словакия поддержит практические меры Евросоюза против России по делу Скрипаля, только если это будет решение всех без исключения государств ЕС. Об этом заявил в четверг вечером на брифинге по итогам первой рабочей сессии саммита ЕС премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.

"Словакия полностью поддержит проект заявления, которое будет предложено сегодня за ужином. Что касается индивидуальных мер против России, Словакия поддержит их, только если они будут согласованы всеми государствами ЕС. Я еще раз повторю, мы не хотим поддерживать никакие индивидуальные меры, которые лишь подорвут единство ЕС", - заявил он.

Проект постановления саммита ЕС, о котором говорит Пеллегрини, обещает Великобритании максимальную солидарность стран сообщества, но не включает никаких практических мер против РФ по делу Скрипаля. Текст финального проекта заявления по России, которое лидеры Евросоюза должны утвердить в четверг поздно вечером за рабочим ужином, поступил ранее в распоряжение ТАСС. В нем также подчеркивается, что саммит ЕС предложит Великобритании практическую помощь в расследовании этого преступления.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.