Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдепартамент одобрил продажу Саудовской Аравии противотанковых управляемых ракет

Международная панорама
23 марта, 0:54 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, марта. /ТАСС

Эр-Рияд планирует закупить до 6696 ракет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Госдепартамент решил одобрить потенциальную продажу Саудовской Аравии американских противотанковых управляемых ракет TOW 2B на общую сумму в $670 млн. Об этом в четверг сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности американского министерства обороны.

Там уточнили, что правительство королевства изъявило желание закупить до 6696 ракет. Кроме того, поставка должна включать в себя необходимые запасные части, техническую документацию, приспособления, расходные материалы, учебные заряды, а также услуги по подготовке личного состава, техническую и логистическую поддержку.

В Пентагоне утверждают, что сделка соответствует проводимой США внешней политике, направленной, в частности, на "усиление безопасности дружественных стран", которые способствуют "политической стабильности и экономическому росту на Ближнем Востоке". В военном ведомстве отмечают, что завершение этой сделки даст возможность Саудовской Аравии повысить свою обороноспособность. "Предложенная продажа этой техники и поддержка не изменят основной военный баланс сил в регионе", - заверили в министерстве.

Соответствующее уведомление также было направлено в Конгресс. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этих новых оружейных контрактов и возможное их блокирование.

Эр-Рияд также намерен заказать запасные части для парка бронетехники, в частности для американских танков М1А2 Abrams и БМП М2 Bradley, на $300 млн и техническое обслуживание вертолетов, в том числе АН-64 Apache.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
2
"Одноклассники" поддержали бойкот СМИ депутату Слуцкому
3
Мэй, Меркель и Макрон подтвердили, что считают Россию причастной к отравлению в Солсбери
4
Матч ЦСКА - "Йокерит" стал самым продолжительным в истории КХЛ
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
7
ЕС разделяет позицию Лондона о причастности Москвы к делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов