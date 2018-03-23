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Порошенко и Ле Дриан обсудили перспективы миссии ООН в Донбассе и выполнение "Минска-2"

Международная панорама
23 марта, 1:42 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, марта. /ТАСС

Стороны также обсудили реализацию проектов в сферах военно-технического и экономического сотрудничества

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КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в рамках его визита в Киев. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, они обсудили ситуацию в Донбассе и возможность отправки туда миссии ООН.

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"Президент Порошенко и министр Ле Дриан обсудили ситуацию на Донбассе, в частности перспективы развертывания миротворческой миссии ООН, которая охватывала бы всю оккупированную территорию, включая украинско-российский участок границы. Стороны поддержали важность выполнения условий безопасности в рамках минских договоренностей и отметили большое значение продолжения работы в нормандской формате", - говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Особое внимание в рамках переговоров они также уделили вопросам двустороннего сотрудничества, "реализации проектов в сфере военно-технического и экономического сотрудничества при финансовой поддержке Франции".

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Персоны
Ле Дриан, Жан-Ив Порошенко, Петр Алексеевич
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