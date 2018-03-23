Трамп отправил в отставку помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объявил в четверг об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, которого сменит на этом посту бывший постпред США при ООН Джон Болтон.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 марта 2018 г.

"Я рад объявить о том, что с 9 апреля 2018 года посол Джон Болтон будет моим новым помощником по национальной безопасности", - написал президент на своей странице в Twitter.

Трамп поблагодарил Макмастера, "который проделал выдающуюся работу и всегда будет другом". Он указал, что "официальная передача дел" состоится 9 апреля.

Сам генерал поблагодарил президента и заявил, что уволится из ВС США этим летом после 34 лет службы. По данным американских СМИ, он обсуждал это решение с президентом на протяжении нескольких недель.

Обозреватели также полагают, что отставка одного из ключевых помощников станет лишь частью грядущих кадровых перестановок в Белом доме, которые затронут и других должностных лиц высокого ранга.

Ключевой помощник

Макмастер занял свой пост после того, как его в феврале 2017 года был вынужден оставить Майкл Флинн. Назначение на эту должность не требует утверждения в Сенате Конгресса США, если только кандидат не хочет сохранить воинское звание, как Макмастер и поступил.

Болтон рассматривался Трампом в качестве претендента на пост помощника по национальной безопасности еще в начале 2017 года. Юрист по образованию, при бывшем президенте США Джордже Буше - младшем (в 2001-2005 годах) занимал должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, затем, в 2005-2006 годах, был постоянным представителем США при ООН.

На должность постпреда при ООН Болтон был назначен Бушем - младшим в обход процедуры утверждения его кандидатуры Сенатом Конгресса США. Это было сделано благодаря имеющимся у президента США полномочиям, которые зафиксированы в конституции и позволяют назначать тех или иных лиц без согласия Сената, если тот находится на парламентских каникулах или в краткосрочном отгуле, например в связи с национальным праздником. Такой возможностью президенты пользуются редко, предпочитая все же договариваться с законодателями. Однако тогда в верхней палате Конгресса споры по кандидатуре Болтона шли в течение пяти месяцев, и сенаторы разошлись на каникулы без голосования по этому вопросу.

Несколько дней назад Болтон на своей странице в Twitter выразил надежду на то, что вашингтонская администрация рассматривает "решительный ответ" в связи с делом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Кроме того, он утверждал, что Россия якобы вмешивается в выборы в других странах.

Американская печать в свое время публиковала материалы, в которых утверждалось, что Болтон на посту заместителя госсекретаря США преследовал подчиненных, выражавших несогласие с его правоконсервативными взглядами, и даже чуть ли не добивался от них искажения разведывательной информации для решения политических задач.

На прошлой неделе Трамп объявил об увольнении госсекретаря Рекса Тиллерсона, его место после утверждения Сенатом должен будет занять директор Центрального разведывательного управления Майкл Помпео. Недавно Белый дом также покинули глава Национального экономического совета Гэри Кон и директор по коммуникациям Хоуп Хикс.