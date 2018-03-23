Минюст США сформировал спецгруппу для борьбы с последствиями опиоидного кризиса

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции США создало специальную группу для борьбы с последствиями опиоидного кризиса, охватившего страну. Об этом заявил в четверг на встрече с представителями правоохранительных органов в Талахасси (штат Флорида) министр юстиции США Джефф Сешнс.

По его словам, в задачу специальной группы входит "координация действий в расследовании преступлений, а также возбуждение исков в отношении производителей и распространителей опиоидов, которые способствовали возникновению этой эпидемии".

"Основная причина этой эпидемии - опиоиды, как полученные по рецептам болеутоляющие препараты, так и героин, а также синтетические наркотики", - указал министр. По его словам, только в 2016 году от передозировки наркотиков скончались 64 тыс. американцев.

"Это самый высокий уровень смертности от наркотиков и самая быстро растущая причина смертности за всю историю страны", - заявил Сешнс. Он добавил, что, по предварительным данным, в 2017 году вновь зафиксирован рост смертности от употребления наркотиков.

Опиоидный кризис

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х годах. По данным Национального института США по проблемам злоупотребления наркотиками, в 2015 году опиоидами в стране "чрезмерно увлекались" более 2 млн человек. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принимать срочных мер, то от передозировки опиоидов в США в ближайшие 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек.

Трамп в прошлом году распорядился создать комиссию по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября присвоил проблеме статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Это предполагает оказание помощи наркозависимым и борьбу с распространением наркотиков этой группы на черном рынке. Трамп тогда заявил, что годом ранее из-за передозировок в стране скончались не менее 64 тыс. человек, что превышает ежегодные людские потери в США от инцидентов с применением огнестрельного оружия и ДТП вместе взятых.

Опиоиды, обладающие структурным сходством с морфином, отличаются сильным анальгетическим и седативным эффектами. Они применяются в медицине в качестве обезболивающих, однако в большинстве случаев их употребление вызывает сильную зависимость.