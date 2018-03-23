БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Саммит ЕС не принял практических мер против России по делу Скрипаля, выразил солидарность с Лондоном и обещал Великобритании помощь в расследовании инцидента. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.

"Саммит ЕС в самой категорической форме осуждает недавнюю атаку в Солсбери, выражает глубочайшие соболезнования всем тем, чьи жизни подверглись риску, и предлагает помощь в расследовании инцидента. Саммит ЕС чрезвычайно серьезно воспринимает оценку правительства Соединенного Королевства, что ответственность с высокой вероятностью несет РФ и нет альтернативного правдоподобного объяснения", - говорится в заявлении.

"Использование химического оружия, включая использование любых токсичных веществ в качестве оружия, при любых обстоятельствах полностью неприемлемо, должно системно и строго осуждаться и представляет опасность для всех нас, - отмечается в тексте. - Страны ЕС договорились координировать свои действия по возможным последствиям в свете ответа, который предоставят российские власти. ЕС продолжит пристально следить за этим делом".

Лидеры ЕС также договорились активизировать сотрудничество с НАТО по гражданской обороне, включая защиту от химического, бактериологического и радиологического оружия, а также противодействию гибридным вызовам. Саммит поручил Еврокомиссии и верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини отчитаться на следующей встрече глав государств ЕС в июне о результатах этой работы.

Отсутствие других версий

Фактически лидеры ЕС приняли проект документа, полученный ранее ТАСС, уточнив формулировку про отсутствие иных, кроме британской, версий произошедшего в Солсбери. Это дополнение страны ЕС пытались согласовать в течение четырех часов. С этой же целью премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее провела встречу в кулуарах саммита с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По итогам консультаций лидеры трех стран предположили, что с их точки зрения нет иной версии произошедшего в Солсбери, чем та, которую ранее озвучил Лондон, и договорились оставаться в тесном контакте в ближайшие дни.