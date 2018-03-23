США рассчитывают уничтожить свои запасы химоружия к концу 2023 года

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Пентагон рассчитывает завершить процесс ликвидации своих запасов химического оружия до конца 2023 года. Об этом заявила корреспонденту ТАСС в четверг официальный представитель минобороны США подполковник Мишель Балданза в ответ на просьбу прокомментировать высказывания начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Игоря Кириллова.

Он подчеркнул в среду на брифинге для иностранных послов в Москве, посвященном отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, что "особенно цинично выглядят обвинения в наш адрес со стороны США, которые до настоящего времени не уничтожили свой арсенал химоружия, ссылаясь на нехватку денежных средств".

Как указала Балданза, "США продолжают планомерно продвигаться к полному уничтожению своих запасов химоружия". "Мы по-прежнему считаем своим долгом завершить процесс ликвидации химоружия безопасными методами настолько быстро, насколько это возможно. Работы осуществляются по графику с тем, чтобы завершить этот процесс, как и было запланировано, в декабре 2023 года", - добавила она.

Что касается дела Скрипаля, Балданза повторила уже изложенную Белым домом позицию: США солидарны с версией, озвученной Лондоном. "Мы следим за тем, как проходит в Великобритании расследование, и находимся в тесном контакте с нашими британскими коллегами. Хотя мы и не знаем, какие дальнейшие шаги может предпринять Великобритания, мы будем проводить с ними консультации по этому вопросу. Мы поддерживаем их право на ответные действия", - отметила представитель Пентагона.

Отсрочка за отсрочкой

Россия и США уничтожают химоружие согласно подписанной ими Конвенции о запрещении химического оружия, которая вступила в силу в 1997 году. Конвенция оговаривает, что химическое оружие должно быть уничтожено не позднее чем через 10 лет после ее вступления в силу. Крупнейшими странами по объему задекларированного химоружия были Россия (около 40 тыс. тонн) и США (31,5 тыс. тонн).

В России последний боеприпас химоружия был уничтожен 27 сентября 2017 года. Инспекторы Организации по запрещению химического оружия подтвердили, что Москва полностью выполнила взятые на себя обязательства.

Пентагон же несколько раз сдвигал сроки завершения программы ликвидации своего арсенала отравляющих веществ (ОВ): с 2007 на 2012 год, потом на 2017 год, на 2021 год и, наконец, на 2023 год. По состоянию на 2012 год, по данным армейского Управления по химоружию, из заявленных запасов в объеме почти 31,1 тыс. тонн оставалось утилизировать лишь 2,6 тыс. тонн иприта на складе близ Пуэбло (штат Колорадо) и 523 тонны нервно-паралитических ОВ на складе в окрестностях Ричмонда (штат Кентукки).

Как объясняло Управление по химоружию, задержки вызваны технологическими проблемами, бюрократическими проволочками и протестами экологов. Последних не устраивал основной способ уничтожения ОВ - сожжение, при котором, согласно заявлениям защитников природы, выбрасываемые в атмосферу вещества оказывают вредное воздействие на здоровье человека.

С помощью законодателей и судов экологам удалось заставить Пентагон прибегнуть к другому способу - химической нейтрализации. Для этого пришлось строить новый корпус на объекте в Пуэбло за $725 млн. Там сейчас идет процесс утилизации снарядов с ипритом, что обойдется, по оценкам экспертов, в $4,5 млрд.

О деле Скрипаля

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.