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Новый помощник президента США по безопасности оценил поздравления от Трампа в адрес Путина

Международная панорама
23 марта, 3:23 дата обновления: 23 марта, 3:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, марта. /ТАСС

Джон Болтон считает, что это решение главы Белого дома было проявлением вежливости

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НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проявил вежливость, поздравив по телефону своего российского коллегу Владимира Путина с победой на президентских выборах. Такое мнение выразил в четверг в эфире телеканала Fox News бывший постпред США при ООН Джон Болтон, который станет новым помощником хозяина Белого дома по национальной безопасности.

На вопрос о том, как он оценивает данное решение Трампа, Болтон ответил: "На самом деле, я не думаю, что это так или иначе является важным моментом. Я поздравлял многих иностранных дипломатов и официальных лиц. Это значит быть вежливым".

"Согласно сообщению пресс-службы, президент затронул и другие темы. Я никак не участвовал в приготовлениях к этому, - констатировал Болтон. - Выборы только что состоялись. Думаю, дело в вежливости, а не в чем-то ином".

Утечки недопустимы 

Журналист попросила Болтона прокомментировать утверждения о том, что поводом для отставки Макмастера стала публикация в газете The Washington Post, в которой говорилось, будто бы Трамп пренебрег советом своих помощников не поздравлять президента России Владимира Путина с победой на прошедших выборах. Такая рекомендация якобы приводилась в одной из записок, составленных сотрудниками администрации перед состоявшейся во вторник беседой лидеров по телефону.

"Я ничего об этом не знаю, - отметил Болтон. - Но скажу, что, когда я прочитал об утечке информации, об этих записках и содержании разговора, я был возмущен". По его словам, это напомнило ему имевшие место ранее в США ситуации, когда в СМИ появлялись "стенограммы бесед президента с иностранными лидерами".

"Это совершенно неприемлемо, - подчеркнул он. - Нельзя заниматься дипломатией, нельзя ожидать от других иностранных лидеров прямоты и открытости в беседах с президентом, если какой-то человечек в администрации решит организовать утечку информации об основных темах разговора или о каких-то еще аспектах этого". "Думаю, республиканец вы или демократ, консерватор или либерал, должна быть единая позиция по поводу того, что подобные утечки просто неприемлемы", - добавил Болтон.

Трамп объявил в четверг об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, которого сменит на этом посту Болтон.

Беседа Путина и Трампа состоялась во вторник. Лидеры обсудили развитие взаимодействия двух стран и актуальные международные вопросы.

В воскресенье в России состоялись выборы президента. По предварительным данным ЦИК РФ, действующий глава государства Владимир Путин набирает свыше 76,6% голосов, побеждая в первом туре.

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