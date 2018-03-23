Источник: страны ЕС изучают возможность отзыва своих дипломатов из РФ из-за дела Скрипаля

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Некоторые страны Евросоюза в связи с делом экс-сотрудника ГРУ Сергеея Скрипаля рассматривают возможность отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу европейский источник в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе.

"Некоторые страны - члены рассматривают возможность отозвать национальных дипломатов и/или выслать российских", - сказал он.

По словам дипломата, в настоящее время "пока менее половины стран - членов ЕС готовы пойти на такие меры". В их числе Польша, Франция и три балтийские страны, уточнил он. "Относительно сроков пока рано говорить. Сначала должно быть принято решение, затем - проведены национальные процедуры", - добавил источник.

Отзыв посла ЕС

Источник добавил, что лидеры стран ЕС приняли решение отозвать для консультаций из Москвы посла сообщества в России Маркуса Эдерера.

"Главы государств и правительств после нескольких часов [обсуждений] приняли решение отозвать посла в РФ для консультаций в качестве политического знака солидарности с Лондоном", - сказал он.

По словам дипломата, "это символический шаг со стороны Брюсселя". "Это символический, но достаточно мощный политический шаг", - отметил источник.

Что касается сроков, то, как пояснил источник, сначала нужно провести техническую процедуру. "Решение точно принято. Сейчас предстоит провести техническую процедуру. Когда именно он будет отозван, я не могу сказать", - сказал дипломат.

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.