Мэй назвала важной поддержку Евросоюзом британской версии инцидента в Солсбери

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала важной поддержку членов Евросоюза, которые согласились с британской версией инцидента в Солсбери 4 марта, в результате которого, по версии Лондона, был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

"У нас было очень полное обсуждение России на саммите ЕС, и я приветствую, что саммит ЕС согласился с оценкой правительства Великобритании. <...> И нет другого более правдоподобного объяснения [этому]", - сказала Мэй в пятницу по завершении первого дня саммита ЕС.

В четверг председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что страны - члены Евросоюза согласны с Великобританией в том, что Россия, вероятно, несет ответственность за инцидент в Солсбери. В этом городе 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.