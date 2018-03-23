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Мэй назвала важной поддержку Евросоюзом британской версии инцидента в Солсбери

Международная панорама
23 марта, 4:47 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 23, марта. /ТАСС

Премьер-министр Великобритании утверждает, что другой правдоподобной версии нет

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БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала важной поддержку членов Евросоюза, которые согласились с британской версией инцидента в Солсбери 4 марта, в результате которого, по версии Лондона, был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

"У нас было очень полное обсуждение России на саммите ЕС, и я приветствую, что саммит ЕС согласился с оценкой правительства Великобритании. <...> И нет другого более правдоподобного объяснения [этому]", - сказала Мэй в пятницу по завершении первого дня саммита ЕС.

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В четверг председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что страны - члены Евросоюза согласны с Великобританией в том, что Россия, вероятно, несет ответственность за инцидент в Солсбери. В этом городе 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Мэй, Тереза Туск, Дональд Скрипаль, Сергей Викторович
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