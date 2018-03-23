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Токио не считает, что отставка Макмастера негативно повлияет на отношения с США

Международная панорама
23 марта, 5:48 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 23, марта. /ТАСС

Министр иностранных дел Японии Таро Коно сказал, что "несколько удивлен" смещением помощника Трампа по нацбезопасности

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ТОКИО, 23 марта. /ТАСС/. Правительство Японии не считает, что отставка помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера окажет негативное влияние на отношения двух стран. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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"С администрацией США мы ведем тесный обмен мнениями, в том числе на уровне лидеров двух стран, - заявил он. - Не думаю, что нынешняя отставка окажет какое-то особое негативное влияние на наши отношения".

Глава МИД Японии Таро Коно на отдельной пресс-конференции заявил, что "несколько удивлен" смещением Макмастера, с которым только что провел переговоры во время своего визита в Вашингтон. "В администрации США нет конфликта мнений по поводу, например, политики в отношении Северной Кореи. Уверен, что крупных изменений в стратегии Соединенных Штатов не будет" - добавил министр.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра, со своей стороны, высказался в поддержку назначения бывшего постоянного представителя США при ООН Джона Болтона на пост помощника по национальной безопасности. "Он оставляет впечатление человека, придерживающегося жесткой линии в отношении Северной Кореи", - пояснил свою позицию глава японского военного ведомства.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг в своем Twitter об отставке своего помощника по национальной безопасности Макмастера, которого сменит на этом посту бывший постпред США при ООН Болтон. Глава Белого дома сообщил, что "официальная передача дел" состоится 9 апреля. Обозреватели полагают, что отставка одного из ключевых помощников президента станет лишь частью грядущих кадровых перестановок в администрации США, которые затронут и других должностных лиц высокого ранга.

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