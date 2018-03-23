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Премьер Чехии допустил возможность высылки российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Международная панорама
23 марта, 5:53 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 23, марта. /ТАСС

Скорее всего, речь пойдет об отдельных работниках диппредставительств, отметил Андрей Бабиш

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БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает возможным, что республика последует примеру Великобритании и вышлет несколько российских дипломатов. Об этом он заявил в пятницу журналистам по итогам обсуждения за рабочим ужином участниками первой рабочей сессии саммита ЕС дела экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, подвергшегося на британской территории нападению с использованием неизвестного нервно-паралитического вещества 4 марта в Солсбери.

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"Да, вполне возможно, что мы пойдем по этому пути, - подчеркнул он. - Речь пойдет, скорее всего, о единицах [российских дипломатов, которые могут быть высланы]".

В понедельник премьер планирует обсудить возникшую ситуацию с министром иностранных дел Чехии Мартином Стропницким и некоторыми другими членами своего правительства. По словам Андрея Бабиша, возможность высылки российских дипломатов в качестве выражения солидарности с Великобританией рассматривают и другие государства - члены Евросоюза.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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