ЕС отзывает для консультаций посла в России из солидарности с Лондоном в деле Скрипаля

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Инцидент в Солсбери с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стал главной темой первого дня встречи глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе, затмив все актуальные вопросы повестки саммита, в том числе возможную торговую войну между ЕС и США.

По результатам почти пятичасовых вечерних дискуссий лидеры стран сообщества приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера, сообщил корреспонденту ТАСС источник в кулуарах саммита. По его словам, некоторые страны рассматривают возможность отозвать своих дипломатов из РФ или выслать в Москву российских.

Это решение не отражено в итоговом документе саммита ЕС, так как "технически оно должно быть объявлено главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини", пояснил европейский источник.

Символический отзыв посла

"Главы государств и правительств после нескольких часов [обсуждений] приняли решение отозвать посла в РФ для консультаций в качестве политического знака солидарности с Лондоном", - сказал корреспонденту ТАСС источник в Евросовете. По словам дипломата, "это символический шаг со стороны Брюсселя". "Это символический, но достаточно мощный политический шаг", - отметил источник.

Что касается сроков, то, как пояснил источник, сначала внешнеполитическая служба ЕС во главе с Могерини должна провести техническую процедуру. "Решение точно принято. Сейчас предстоит провести техническую процедуру. Когда именно он будет отозван, я не могу сказать, это касается службы Могерини", - пояснил собеседник агентства.

По словам другого дипломата, это решение далось Брюсселю далеко не просто, так как некоторые страны были против. "Некоторые страны, среди которых Греция, Кипр, Италия, Словакия, были против этого решения, в связи с чем дискуссия была долгой и непростой", - рассказал он.

Дипломатическая война

Как рассказал ТАСС источник в Евросовете, ряд стран Евросоюза также хотят последовать примеру Великобритании и рассматривают возможность отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников. "Некоторые страны-члены рассматривают возможность отозвать национальных дипломатов и/или выслать российских", - сказал он.

По словам дипломата, в настоящее время "пока менее половины стран - членов ЕС готовы пойти на такие меры". В их числе Польша, Франция и три балтийские страны, уточнил он. "Относительно сроков пока рано говорить. Сначала должно быть принято решение, затем - проведены национальные процедуры", - добавил источник.

Как пояснил ТАСС другой европейский дипломат в кулуарах саммита, "вряд ли все страны ЕС пойдут на этот шаг". "Например, те страны (Кипр, Греция, Словакия, Италия - прим. ТАСС), которые выступали против решения отозвать посла ЕС из Москвы, вряд ли пойдут на этот шаг, вряд ли захотят отозвать национальных дипломатов или выслать в Москву российских", - сказал он.

Солидарность с Великобританией

Итоговое заявление саммита ЕС повторило лишь то, что уже не раз было сказано лидерами стран сообщества. Брюссель выразил солидарность с Лондоном и обещал помочь Великобритании в расследовании инцидента.

"Саммит ЕС в самой категорической форме осуждает недавнюю атаку в Солсбери, выражает глубочайшие соболезнования всем тем, чьи жизни подверглись риску, и предлагает помощь в расследовании инцидента. Саммит ЕС чрезвычайно серьезно воспринимает оценку правительства Соединенного Королевства, что ответственность с высокой вероятностью несет РФ и нет альтернативного правдоподобного объяснения", - говорится в заявлении.

"Использование химического оружия, включая использование любых токсичных веществ в качестве оружия, при любых обстоятельствах полностью неприемлемо, должно системно и строго осуждаться и представляет опасность для всех нас, - отмечается в тексте. - Страны ЕС договорились координировать свои действия по возможным последствиям в свете ответа, который предоставят российские власти. ЕС продолжит пристально следить за этим делом".

Лидеры стран Евросоюза также договорились активизировать сотрудничество с НАТО по гражданской обороне, включая защиту от химического, бактериологического и радиологического оружия, а также противодействию гибридным вызовам. Саммит поручил Еврокомиссии и Могерини отчитаться на следующей встрече глав государств ЕС в июне о результатах этой работы.

Дело Скрипаля

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Лондон, не предъявив доказательств, выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах. Москва в ответ выслала из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.