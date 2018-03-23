Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Еврокомиссар назвал новые санкции против России неуместными

Международная панорама
23 марта, 7:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

При этом Гюнтер Эттингер также считает неверным поэтапное снятие введенных против Москвы ограничений

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 марта. Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер считает возможное введение новых санкций Евросоюзом против России неуместным. Такое мнение политик высказал в интервью, опубликованном в пятницу в газете Augsburger Allgemeine.

"Санкции были введены из-за присоединения Крыма и конфликта на Украине. Я считаю введение дальнейших мер неуместным", - заявил еврокомиссар. "При этом на данный момент я также считаю неверным поэтапное снятие [санкций], которое предлагал экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль", - уточнил еврокомиссар.

Отвечая на вопрос, должен ли попасть под санкции бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, занявший высокий пост в "Роснефти", Эттингер отметил: "ЕС руководствовался верными побуждениями, исключив часть энергетического сектора из санкционного списка. Газ и нефть жизненно важны для обеих сторон, это уязвимый продукт". "Я считаю это важным, поэтому хотел бы предостеречь от того, чтобы этот сектор был затронут экономическими санкциями", - подчеркнул он.

19 марта глава МИД Украины Павел Климкин призвал ЕС ввести санкции против экс-канцлера за его поддержку проектов, в которых участвует Россия.

Шрёдер занимал пост федерального канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год. После ухода из политики он занимается общественной деятельностью и бизнесом. В частности, он занимает пост председателя совета директоров компании "Роснефть" и председателя комитета акционеров компании Nord Stream AG - владельца и оператора трубопровода "Северный поток", по которому в Германию идут поставки российского газа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шрёдер, Герхард Габриэль, Зигмар
Темы
Кризис на Украине Санкции в отношении России
Страны
Россия Украина Германия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЕС отзывает для консультаций посла в России из солидарности с Лондоном в деле Скрипаля
2
Источник: страны ЕС изучают возможность отзыва своих дипломатов из РФ из-за дела Скрипаля
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
5
Россияне выбрали названия для новейшего оружия
6
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
7
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов