Большинство партий Южной Кореи поддержали арест экс-президента Ли Мён Бака

СЕУЛ, 23 марта. /ТАСС/. Большинство политических партий Республики Корея в пятницу высказались в поддержку ареста экс-президента страны Ли Мён Бака.

Представитель правящей Демократической партии "Тобуро" Ким Хён назвала его заключение под стражу "волей народа". Она призвала бывшего президента "признать свою вину и принести искренние извинения гражданам".

Представитель оппозиционной Корейской партии свободы Чан Чжэ Вон считает решение суда "ужасным и жестоким". По его словам, заключение под стражу Ли Мён Бака "было ожидаемым с момента начала расследования против него политическими силами, поддерживающими нынешнего президента Мун Чжэ Ина". Другие оппозиционные политические партии сочли задержание Ли Мён Бака оправданным.

Поздно вечером в четверг Центральный окружной суд Сеула по запросу прокуратуры выдал ордер на арест Ли Мён Бака, занимавшего пост президента страны в 2008-2013 годах. Суд при вынесении решения принял во внимание возможность уничтожения подозреваемым улик и совершения им иных противоправных действий. Немедленно после выдачи ордера экс-президент был взят под стражу и помещен в центр предварительного заключения.

До передачи в суд обвинительного заключения 11 апреля следователи планируют еще несколько раз допросить Ли Мён Бака. В качестве доказательной базы прокуратура направила в суд 80 тыс. страниц материалов следствия и различных документов. Адвокаты Ли Мён Бака представили свою позицию в письменном виде на нескольких десятках страниц.

Прокуратура готовится предъявить бывшему президенту обвинения по 18 пунктам, включая получение взяток на 11 млрд вон (более $10 млн), создание незаконных фондов, уклонение от уплаты налогов и злоупотребление властью. Ли Мён Бак свою вину отрицает, заявляя, что его преследование ведется нынешней администрацией по политическим мотивам.