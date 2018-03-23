Сеул считает, что новый помощник Трампа по нацбезопасности хорошо осведомлен о КНДР

СЕУЛ, 23 марта. /ТАСС/. Республика Корея будет тесно работать с новым помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном для решения ракетно-ядерной проблемы КНДР. Об этом сообщил в пятницу представитель администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

"Джон Болтон хорошо осведомлен о проблемах Корейского полуострова, ему доверяет президент Трамп. Сеул будет тесно работать с ним", - подчеркнул представитель администрации. Он также отверг опасения, что назначение известного своими радикальными взглядами Болтона на пост советника по нацбезопасности может негативно сказаться на подготовке запланированного на май саммита с участием лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

"В этом смысле важны не личные намерения Болтона, а планы американского правительства и президента Трампа", - заметил представитель администрации Мун Чжэ Ина.

Трамп объявил в четверг об отставке помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, которого сменит на этом посту бывший постпред США при ООН Джон Болтон. Глава Белого дома сообщил, что "официальная передача дел" состоится 9 апреля. Обозреватели полагают, что отставка одного из ключевых помощников президента станет лишь частью грядущих кадровых перестановок в администрации США, которые затронут и других должностных лиц высокого ранга.