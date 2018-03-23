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Конгресс США одобрил выделение средств на защиту выборов и противодействие России

Международная панорама
23 марта, 8:38 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, марта. /ТАСС

На эти цели выделено "не менее $250 млн", кроме того, ФБР получит дополнительно $307 млн для борьбы с так называемыми российскими кибератаками

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ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял в ночь на пятницу проект федерального бюджета на 2018 финансовый год (начался 1 октября), в котором заложены средства на противодействие так называемому российскому влиянию и усиление защиты американской избирательной системы. Это решение поддержало большинство законодателей обеих палат.

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В законопроекте, на основании которого госучреждения США получат финансирование, указано, что не менее $250 млн предназначены для "противодействия российскому влиянию". Речь не идет об одном единичном транше. Общая цифра складывается из долей от средств, выделенных по другим статьям - "Помощь Европе, Евразии и Центральной Азии", "Иностранная военная помощь" и так далее.

Еще $380 млн федеральные власти смогут распределить в виде грантов, которые позволят усилить защиту американской избирательной системы. Федеральное бюро расследований получит дополнительно $307 млн для борьбы с так называемыми российскими кибератаками, приписываемыми Вашингтоном Москве.

Также продлевается полный запрет на заключение каких-либо контрактов или иное материальное сотрудничество с "Рособоронэкспортом".

Теперь законопроект о бюджете на 2018 финансовый год в размере $1,3 трлн поступит на подпись к президенту США Дональду Трампу. Он должен утвердить его до полуночи, в противном случае у федерального правительства не останется средств для продолжения работы.

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