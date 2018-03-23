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Посол Молдавии в РФ вернулся в Москву

Международная панорама
23 марта, 9:25 UTC+3

Андрей Негуца вернулся с поручением активизировать работу по укреплению двусторонних отношений, уточнили в диппредставительстве республики

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Молдавский посол в РФ Андрей Негуца вернулся в пятницу в Москву. Об этом сообщили ТАСС в дипмиссии республики.

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"Он вернулся с конкретным поручением руководства Молдавии активизировать работу по укреплению двусторонних отношений", - информировали в диппредставительстве.

Посол Молдавии в РФ был отозван в декабре 2017 года для консультаций в Кишинев. Правительство Молдавии предприняло в прошлом году целую череду антироссийских мер, в том числе объявление персоной нон грата в республике вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, который является сопредседателем межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и спецпредставителем президента РФ по Приднестровью.

Помимо этого, была выслана группа российских дипломатов, а ряду российских артистов, общественных деятелей, журналистов было отказано во въезде в страну.

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