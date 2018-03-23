Россия и Вьетнам подписали план сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами

ХАНОЙ, 23 марта. /ТАСС/. План сотрудничества между дипломатическими ведомствами России и Вьетнама на 2018-2019 годы подписан в пятницу в Ханое по итогам переговоров министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Фам Бинь Миня.

"Подписанный план сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) и Российской Федерацией будет способствовать укреплению и дальнейшему расширению всеобъемлющего стратегического партнерства Вьетнама и России", - сказал вице-премьер, глава МИД Вьетнама Фам Бинь Минь.

По его словам, состоявшиеся консультации дали сторонам хорошую возможность обсудить меры и наметить пути конкретизации отношений всеобъемлющего стратегического партнерства Ханоя и Москвы. Отношения традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Россией успешно развиваются по всем направлениям, констатировал Фам Бинь Минь. "Двусторонние политические контакты постоянно укрепляются, их отличает высокая степень надежности и взаимного доверия, что служит основой для дальнейшего расширения проверенных временем всеобъемлющих связей наших стран", - отметил вице-премьер.

Он также обратил внимание, что за последний год положительные результаты достигнуты по всем ключевым направлениям взаимодействия, среди которых экономика и торговля, оборона и безопасность, наука и технологии, туризм и образование. "Двусторонний товарооборот по итогам 2017 года составил $3,5 млрд, увеличившись на 31% по сравнению с предыдущим годом, а к 2020 году мы стремимся увеличить объем взаимной торговли до 10 млрд", - указал заместитель главы вьетнамского правительства.

"Внешнеполитические ведомства двух стран приложат все усилия для выполнения намеченного плана сотрудничества, что внесет вклад в дело дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнерства Вьетнама и России", - заключил глава МИД СРВ.