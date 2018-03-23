Во Вьетнаме ждут с визитом Владимира Путина

ХАНОЙ, 23 марта. /ТАСС/. Во Вьетнаме ожидают с визитом российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил в пятницу президент Вьетнама Чан Дай Куанг на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Я еще раз хотел бы просить вас передать приглашение в адрес президента Путина. Я очень надеюсь, что смогу встретить его здесь в ближайшее время во время его визита во Вьетнам", - сказал он. Президент также выразил сожаление, что ему не удалось встретиться с российским лидером на саммите АТЭС в Дананге в прошлом году.

Президент Вьетнама поздравил российскую сторону с проведением президентских выборов. "Сердечные поздравления президенту Путину в связи с его переизбранием в четвертый раз на должность президента России. Я очень рад, что буду вместе с ним дальше продолжать работать, развивать, углублять и поднимать отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией на новый уровень", - подчеркнул Чан Дай Куанг.

Президент Вьетнама отметил важность активизации отношений двух стран в сфере инвестиций, экономики, торговли и реализации всех договоренностей. "У нас очень большие перспективы для развития и сотрудничества в сфере торговли и экономики, инвестиций. Многие наши вьетнамские компании, предприятия заинтересованы в инвестициях в российскую экономику, а также очень много предложений об инвестициях в нашу экономику от российских компаний", - отметил он.

Лидер Вьетнама подчеркнул важность работы над тем, чтобы "снять оставшиеся барьеры, чтобы далее развивать и укреплять сотрудничество в сфере инвестиций".