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Times: дочь Скрипаля ненадолго приходила в сознание после госпитализации

Международная панорама
23 марта, 13:01 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 23, марта. /ТАСС

Газета также сообщает, что никто из родственников Скрипалей не обращался в больницу с тех пор, как они попали в реанимацию

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ЛОНДОН, 23 марта. /ТАСС/. Дочь осужденного в РФ за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия ненадолго приходила в сознание после госпитализации, последовавшей после того, как она и ее отец подверглись действию отравляющего вещества. Об этом сообщила в пятницу лондонская газета The Times.

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По информации издания, "33-летняя Юлия Скрипаль предположительно пришла в сознание вскоре после того, как ее доставили в больницу округа Солсбери 4 марта перед тем, как снова впасть в кому". Также сообщается, что ее 66-летний отец "остается без сознания".

Газета сообщает, что никто из родственников Скрипалей не обращался в больницу с тех пор, как они попали в реанимационное отделение. В числе родных и близких пострадавших, которые могли бы заинтересоваться состоянием их здоровья, упомянуты мать Сергея и жених Юлии, которые предположительно находятся в России.

В четверг директор больницы Солсбери Кара Чарльз-Баркс сообщила, что состояние Скрипалей остается критическим, но стабильным. Ранее в четверг судья Дэвид Уильямс во время заседания Лондонского опекунского суда заявил, что умственные способности Скрипалей могли пострадать в результате отравления, а их восстановление находится под вопросом.

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Скрипаль, Сергей Викторович
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Дело Сергея Скрипаля
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