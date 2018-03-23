Times: дочь Скрипаля ненадолго приходила в сознание после госпитализации

ЛОНДОН, 23 марта. /ТАСС/. Дочь осужденного в РФ за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия ненадолго приходила в сознание после госпитализации, последовавшей после того, как она и ее отец подверглись действию отравляющего вещества. Об этом сообщила в пятницу лондонская газета The Times.

По информации издания, "33-летняя Юлия Скрипаль предположительно пришла в сознание вскоре после того, как ее доставили в больницу округа Солсбери 4 марта перед тем, как снова впасть в кому". Также сообщается, что ее 66-летний отец "остается без сознания".

Газета сообщает, что никто из родственников Скрипалей не обращался в больницу с тех пор, как они попали в реанимационное отделение. В числе родных и близких пострадавших, которые могли бы заинтересоваться состоянием их здоровья, упомянуты мать Сергея и жених Юлии, которые предположительно находятся в России.

В четверг директор больницы Солсбери Кара Чарльз-Баркс сообщила, что состояние Скрипалей остается критическим, но стабильным. Ранее в четверг судья Дэвид Уильямс во время заседания Лондонского опекунского суда заявил, что умственные способности Скрипалей могли пострадать в результате отравления, а их восстановление находится под вопросом.