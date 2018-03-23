"Черный четверг" массовых забастовок во Франции

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Трудящиеся Франции провели в четверг по призыву основных профсоюзов день массовых забастовок и митингов.

Мероприятия прошли в знак протеста против планов правительства осуществить реформы в ряде экономических и социальных секторов, в результате которых могут пострадать права трудящихся.

Уже вечером в среду в Париже и ряде крупных городов железнодорожниками были отменены многие рейсы. В ряде лицеев и школ отказались проводить занятия до 100% учителей, относящихся во Франции к категории госслужащих. Также закрылись многие детские сады и ясли.

Акции протеста повлекли за собой столкновения с полицией.