"Черный четверг" массовых забастовок во Франции

Трудящиеся Франции провели в четверг по призыву основных профсоюзов день массовых забастовок и митингов.
Мероприятия прошли в знак протеста против планов правительства осуществить реформы в ряде экономических и социальных секторов, в результате которых могут пострадать права трудящихся.
Уже вечером в среду в Париже и ряде крупных городов железнодорожниками были отменены многие рейсы. В ряде лицеев и школ отказались проводить занятия до 100% учителей, относящихся во Франции к категории госслужащих. Также закрылись многие детские сады и ясли.
Акции протеста повлекли за собой столкновения с полицией.