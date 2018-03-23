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"Черный четверг" массовых забастовок во Франции

Международная панорама
23 марта, 15:11 UTC+3

Акции протеста привели к противостояниям с полицейским

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© AP Photo/Thibault Camus
© EPA-EFE/IAN LANGSDON
© EPA-EFE/YOAN VALAT
© AP Photo/Thibault Camus
© AP Photo/Thibault Camus
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
© AP Photo/Thibault Camus
© EPA-EFE/IAN LANGSDON
© EPA-EFE/YOAN VALAT
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© AP Photo/Thibault Camus
© EPA-EFE/IAN LANGSDON
© EPA-EFE/YOAN VALAT
© AP Photo/Thibault Camus
© AP Photo/Thibault Camus
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
© AP Photo/Thibault Camus
© EPA-EFE/IAN LANGSDON
© EPA-EFE/YOAN VALAT

Трудящиеся Франции провели в четверг по призыву основных профсоюзов день массовых забастовок и митингов. 

Мероприятия прошли в знак протеста против планов правительства осуществить реформы в ряде экономических и социальных секторов, в результате которых могут пострадать права трудящихся.

Уже вечером в среду в Париже и ряде крупных городов железнодорожниками были отменены многие рейсы. В ряде лицеев и школ отказались проводить занятия до 100% учителей, относящихся во Франции к категории госслужащих. Также закрылись многие детские сады и ясли.

Акции протеста повлекли за собой столкновения с полицией.

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