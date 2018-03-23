Савченко объявила голодовку

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, задержанная в четверг по подозрению в подготовке государственного переворота на Украине, объявила голодовку. Во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения она заявила, что начнет голодать с пятницы.

"Принято политическое решение меня задержать. Если я остаюсь в тюрьме, то я еще раз покажу, что такое народ Украины и что такое герой. С сегодняшнего дня я выхожу на голодовку", - заявила Савченко.

В четверг Верховная рада сняла неприкосновенность с Савченко и дала согласие на ее задержание. Сразу же после этого она была препровождена в СИЗО, где провела минувшую ночь. Утром суд в Киеве приступил к рассмотрению вопроса о ее аресте. Генпокуратура обвиняет Савченко по семи статьям уголовного кодекса Украины, в том числе в сговоре с целью организации и совершения госпереворота на Украине, организации покушения на жизнь государственных деятелей, организации террористического акта, в содействии террористической деятельности, а также в незаконном обращении с оружием.

По версии следствия, все это она делала из-за "недовольства социально-экономическим положением на Украине и действиями руководства страны, испытывая явное неуважение к президенту, парламенту и правительству, восхищенная взглядами руководителей террористической организации "ДНР" и желая способствовать их деятельности".

Выступая в пятницу в суде, Савченко заявила, что "среди всех обвинений прокуратуры правдой является только ее пренебрежение к высшему руководству Украины и неудовлетворенность социальным положением"

"Из всего, что только что сказали, правда в одном: я не уважаю ни президента, ни Верховную раду... Это поддерживают 98% украинцев, которые также считают меня героем Украины. ДНР и ЛНР не являются террористическими организациями. Поэтому вы спекулируете. Нет террористических организаций ДНР и ЛНР. Это временно оккупированная территория, где проживают люди", - заявила она после того, как прокурор зачитал обвинение.

История Савченко

В случае доказательства вины Надежде Савченко грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

Бывшая военнослужащая Савченко принимала активное участие в силовой операции на востоке Украины, в июне 2014 года ее задержали в России, а позже осудили на 22 года по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК и незаконном пересечении российско-украинской границы.

В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов помиловал Савченко, после чего она вернулась в Киев, где начала активную политическую деятельность в качестве депутата Верховной рады.