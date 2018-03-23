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AFP: неизвестный, захвативший заложников во Франции, заявил о своей приверженности ИГ

Международная панорама
23 марта, 13:56 UTC+3

Ранее сообщалось, что вооруженные люди захватили в пятницу заложников в супермаркете в городе Треб

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ТАСС, 23 марта. Неизвестный, захвативший заложников во Франции, заявил о своей приверженности ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает агентство France-Presse.

По данным телеканала BFM TV, серия выстрелов была слышна в супермаркете, в котором захвачены заложники. По уточненным данным телеканала, захват осуществил один вооруженный человек.

Уточняется, что за час до захвата в расположенном поблизости городе Каркасон неизвестный мужчина попытался на автомашине совершить наезд на группу из четырех полицейских, совершавших пробежку. После этого он открыл по ним огонь. По предварительным данным, как минимум один из стражей порядка получил пулевое ранение.

Ряд полицейских источников сообщили телеканалу, что именно этот человек затем переместился в город Треб и там совершил в супермаркете захват заложников. Согласно первым данным, преступник ведет себя крайне агрессивно. В заложниках может находиться большая группа людей.

Преступник отказывается вести переговоры с полицией. Как сообщила префектура района, данный инцидент расценивается ею как теракт.

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Захват заложников на юге Франции Борьба с "Исламским государством"
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