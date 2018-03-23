Теракт на юге Франции. Онлайн

Вооруженные люди захватили в пятницу заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции. Региональные власти уже признали произошедшее терактом. Известно о двух погибших.

14:43:46 23.03.2018

Мэр Треба Эрик Менасси в эфире местного телевидения сообщил об освобождении заложников. Его слова приводит агентство Reuters. Сейчас в здании находятся только злоумышленник и полицейский.

14:40:54 23.03.2018

"Люди ранены, сквозь стекла супермаркета видно, что они лежат на полу магазина", - сказал источник.

14:39:32 23.03.2018

Еще два человека, по словам мэра Треба, получили ранения, их состояние на данный момент не уточняется.

14:25:21 23.03.2018

По данным телеканала BFM TV, при захвате заложников погибли два человека.

14:21:13 23.03.2018

Глава МВД Франции Жерар Колон отправляется на место теракта. Он сообщил, что обсудил ситуацию с представителями служб безопасности страны в ходе видеоконференции, пока находился в Высшей школе полиции в Сен-Сир-о-Мон-д'Ор.

14:20:07 23.03.2018

Стало известно об одном погибшем.

14:18:17 23.03.2018

ИГ (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за захват заложников. Об этом информирует спутниковый телеканал Sky News Arabia.

14:11:32 23.03.2018

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп назвал серьезной ситуацию с захватом заложников. Антитеррористическое отделение прокуратуры Франции начало расследование.

14:00:35 23.03.2018

Преступник отказался вести переговоры с полицией.

13:58:34 23.03.2018

Уточняется, что за час до захвата в расположенном поблизости городе Каркасон неизвестный мужчина на машине попытался наехать на группу полицейских, совершавших пробежку. Он открыл по ним огонь. Как минимум один из стражей порядка был ранен.

Полицейские источников сообщили телеканалу BFM TV, что именно этот человек затем переместился в Треб и захватил заложников.

13:57:55 23.03.2018

В супермаркете слышны выстрелы. По последним данным BFM TV, захват осуществил один вооруженный человек.

13:56:48 23.03.2018

Неизвестный, захвативший заложников, заявил о своей приверженности ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация), сообщает агентство France-Presse.

13:46:12 23.03.2018

На юге Франции в супермаркете захвачены заложники. По данным телеканала BFM TV, к магазину срочно переброшена полиция. Готовится операция по освобождению захваченных людей.