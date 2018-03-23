Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин ФРГ призвал Москву оказать максимальное давление на Дамаск для прекращения боев

Международная панорама
23 марта, 14:49 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 23, марта. /ТАСС

Кроме того, в правительстве Германии ожидают, что РФ сама будет готова реализовать резолюции СБ ООН, в принятии которых участвовала

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 23 марта. /ТАСС/. Правительство ФРГ ожидает, что Москва окажет давление на власти Сирии для прекращения боев и бомбардировок в Восточной Гуте. Об этом заявила в пятницу на брифинге представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Смотрите также

США рассматривают различные способы воздействия на власти Сирии

США обеспокоены ситуацией, связанной с эвакуацией жителей сирийского Африна

ООН призвала срочно помочь беженцам из Восточной Гуты и Африна

"Мы ожидаем, что Россия окажет максимальное давление на режим [Башара] Асада и сама будет готова реализовать резолюции Совета Безопасности ООН, в принятии которых Москва участвовала", - сказала представитель правительства.

После того, как 24 февраля СБ ООН принял резолюцию 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии, именно Россия выступила с инициативой ввести с 27 февраля в Восточной Гуте ежедневную пятичасовую гуманитарную паузу. Однако в первые же дни боевики сорвали эти паузы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Асад, Башар Хафез
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
3
Теракт на юге Франции. Онлайн
4
Любовь Успенская подаст в суд на сотрудников "Аэрофлота", отказавших ей в перелете
5
Скорая помощь сбила несколько человек на пешеходном переходе на юге Москвы
6
Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку
7
Фуркад понимает желание Шипулина завершить карьеру после нынешнего сезона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама