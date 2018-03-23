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Анкара заявила, что переговоры по ЗРС с США не являются альтернативой российским С-400

Международная панорама
23 марта, 14:34 дата обновления: 23 марта, 14:40 UTC+3

Турецкие власти заверили, что по-прежнему считают США своими союзниками

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Зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф"

Зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф"

© Сергей Мальгавко/ТАСС

АНКАРА, 23 марта. /ТАСС/. Переговоры Анкары и Вашингтона по зенитным ракетным системам (ЗРС) Patriot не являются альтернативой приобретенным у России ЗРС С-400. Об этом, как сообщил телеканал HaberTurk, заявил в пятницу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя заявление МИД республики о том, что "Турция продолжает вести переговоры с США о закупке систем ПВО".

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"Несмотря на имеющиеся ошибки, которые США совершают в Сирии, они все еще являются нашими союзниками. [Переговоры по ЗРС Patriot] не являются альтернативой С-400", - сказал он.

Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой в пятницу сообщил на пресс-конференции, что Анкара продолжает вести переговоры с США и европейским оборонным концерном EUROSAM о закупке систем ПВО. Он также отметил, что Россия сделала Турции выгодное предложение по ЗРС С-400.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта российская сторона подтвердила 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара внесла аванс по контракту. Турция станет первым государством - членом НАТО, которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.

Ранее помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку систем С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года.

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Персоны
Йылдырым, Бинали Эрдоган, Реджеп Тайип Кожин, Владимир Игоревич
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