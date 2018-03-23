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СМИ: МВД Франции пока не подтверждает гибель двух человек при захвате заложников

Международная панорама
23 марта, 15:35 UTC+3 МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В ведомстве подчеркнули, что ситуация остается достаточно сложной

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ТАСС, 23 марта. Министерство внутренних дел Франции в данный момент не может подтвердить информацию о гибели двух человек в пятницу в результате захвата заложников в супермаркете французского города Треб. Об этом представитель ведомства заявил в эфире телеканала BFM TV.

"Я слышал информацию о двух погибших. Пока мы не можем подтвердить ее, ситуация остается достаточно сложной", - заявил он.

Ранее мэр Треба Эрик Менасси в эфире телеканала BFM TV сообщил, что в результате захвата заложников погибли по меньшей мере два человека. Еще два человека, по его словам, получили ранения, их состояние на данный момент не уточняется.

По данным телеканала BFM TV, преступник, захвативший заложников, заявил, что присягнул на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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Темы
Захват заложников на юге Франции Борьба с "Исламским государством"
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