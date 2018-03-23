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AFP: захвативший заложников в Требе, вероятно, является радикальным исламистом из Марокко

Международная панорама
23 марта, 15:59 дата обновления: 23 марта, 16:32 UTC+3

По информации агентства, террористу 25 лет, он привлекался к уголовной ответственности за кражи и торговлю наркотиками

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ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Захват заложников во французском городе Треб, судя по всему, совершен гражданином Марокко, радикальным исламистом, ранее уже известным французским спецслужбам. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на данные, полученные из следственных кругов.

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По информации AFP, террористу 25 лет, он привлекался к уголовной ответственности за кражи и торговлю наркотиками.

Как сообщил телеканал BFM TV, этот человек после захвата заложников потребовал освободить главного подозреваемого по делу о терактах в Париже Салаха Абдеслама. Тот является единственным оставшимся в живых непосредственным участником серии терактов в Париже в ноябре 2015 года. Он содержится в блоке усиленного надзора тюрьмы Флери-Мерожи, расположенной в окрестностях Парижа. Абдеслам категорически отказывается давать следствию какие-либо показания относительно подготовки теракта и своей роли в совершенном преступлении.

В результате теракта в Требе есть несколько погибших, данные об их числе разнятся.

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