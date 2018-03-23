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Голландцы выступили против закона, расширяющего полномочия спецслужб

Международная панорама
23 марта, 16:47 UTC+3 ГААГА ГААГА 23, марта. /ТАСС

Против такого решения проголосовали 49,5% избирателей, за - 46,5%, еще 4% бюллетеней признаны недействительными

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© EPA-EFE/REMKO DE WAAL

ГААГА, 23 марта. /ТАСС/. Голландские избиратели не поддержали закон, значительно расширяющего возможности спецслужб. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу информационным агентством Нидерландов ANP предварительные результаты референдума по итогам подсчета голосов во всех 380 муниципалитетах страны. Официальные результаты плебисцита будут объявлены избирательным советом страны в следующий четверг, 29 марта.

Против проголосовали 49,5% избирателей, тогда как в поддержку закона высказались всего 46,5% проголосовавших. Еще 4% бюллетеней признаны недействительными, поскольку оказались незаполненными и заполненными не по правилам. Явка на референдуме составила 51,6%, то есть значительно превысила отметку в 30%, которая должна быть достигнута для того, чтобы голосование было признано состоявшимся.

"Мы очень рады такому результату, - отметил один из инициаторов референдума, студент Амстердамского университета Тейн де Вос. - Право на личную жизнь и безопасность не часто широко обсуждаются в обществе, а этот закон вообще мог вступить в силу практически втихую. Теперь же люди знают о нем, и более 3 млн человек проголосовали против". При этом он подчеркнул, что выступает не за отмену акта, а за его повторное рассмотрение политиками и "внесение изменений по тем вопросам, которые вызывают озабоченность".

Обновленная версия закона о службах разведки и безопасности предоставляет двум структурам - Службе общей разведки и безопасности и Службе военной разведки и безопасности - дополнительные возможности. В частности, они смогут в массовом порядке, например, по географическому принципу, перехватывать онлайн-коммуникацию, в том числе и граждан, которые не находятся под подозрением. Хранить полученные данные будет разрешено до трех лет, более того, обе структуры смогут делиться этой информацией с иностранными коллегами даже без предварительного самостоятельного анализа. Закон уже одобрен обеими палатами голландского правительства и должен вступить в силу с 1 мая, если власти не примут другого решения.

Референдум носил консультативный характер, поэтому власти не обязаны учитывать его результаты, однако в любом случае правилами предусмотрено, что вопрос должен быть заново рассмотрен кабинетом министров. Обсудив акт, власти могут принять решение, что он отвечает интересам страны, и предложить парламенту одобрить его, несмотря на волеизъявление народа. Также кабинет может предложить отменить акт и тем самым согласиться с общественностью. Не исключается и третий вариант, при котором правительство решит доработать документ или внести в него определенные изменения.

Премьер-министр страны Марк Рютте уже пообещал, что закон будет пересмотрен, однако при этом он отказался спекулировать на тему того, как каким результатам приведет этот процесс.

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