СМИ: террорист, совершивший нападение в Требе, ранее угнал машину и ранил водителя

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Вооруженный террорист, совершивший в пятницу теракты в Каркасоне и Требе на юге Франции, перед этим угнал автомашину, ранив ее владельца.

Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Согласно данным телеканала, преступник несколько раз выстрелил в водителя. О его состоянии ничего не сообщается. После захвата машины террорист подъехал в Каркасоне к группе полицейских и открыл по ним огонь, ранив одного.

Затем террорист направился в расположенный поблизости город Треб. Там в супермаркете он открыл огонь и захватил заложников. По неподтвержденным данным, в результате захвата три человека погибли.