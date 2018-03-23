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СМИ: террорист, совершивший нападение в Требе, ранее угнал машину и ранил водителя

Международная панорама
23 марта, 16:42 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 23, марта. /ТАСС

По информации BFM TV, преступник несколько раз выстрелил в водителя

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ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Вооруженный террорист, совершивший в пятницу теракты в Каркасоне и Требе на юге Франции, перед этим угнал автомашину, ранив ее владельца.

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Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Согласно данным телеканала, преступник несколько раз выстрелил в водителя. О его состоянии ничего не сообщается. После захвата машины террорист подъехал в Каркасоне к группе полицейских и открыл по ним огонь, ранив одного.

Затем террорист направился в расположенный поблизости город Треб. Там в супермаркете он открыл огонь и захватил заложников. По неподтвержденным данным, в результате захвата три человека погибли.

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Захват заложников на юге Франции
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